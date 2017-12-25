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Украина впервые отмечает как государственный праздник Рождество Христово по григорианскому календарю – вместе с большинством всего христианского мира.

«Но мы никоим образом не посягаем на давнюю добрую традицию праздновать Рождество 7 января, чтим ее и уважаем. Выбирать себе календарь – это личное право каждого, а задача государства – гарантировать такое право и дать возможность выбора», - говорится в обращении Президента Порошенко по случаю праздника.

Глава государства отметил, что решил праздновать дважды.

«Поэтому сегодня присоединяюсь к торжественному действу. Через две недели украинцы снова будут петь колядки и радоваться рождению Спасителя мира. Как писал святой апостол Павел, мы, христиане, - «одно тело и один дух, один Господь, одна вера и одно крещение», - отметил Порошенко.

«Сердечно поздравляю христиан западного обряда с Рождеством Христовым! Желаю счастья и благополучия каждой семье. А нашей стране – мира и процветания», - написал Президент в Facebook. 

Как ранее сообщал ForUm, 16 ноября Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины» относительно праздничных и нерабочих дней» (№ 5496).

29 ноября документ подписал Президент.
ForUm

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