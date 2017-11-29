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Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины» относительно праздничных и нерабочих дней, которым устанавливаются официальные праздничные и нерабочие дни в Украине 7 января и 25 декабря - Рождество Христово, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Кроме того, Закон предусматривает нерабочий день 1 мая - День труда.

Как ранее сообщал ForUm, 16 ноября Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины» относительно праздничных и нерабочих дней» (№ 5496).
ForUm

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