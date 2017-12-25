Президент Гватемалы Джимми Моралес распорядился перенести посольство своей страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Моралес пояснил, что решение было принято им после разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает ВВС.

На прошлой неделе Гватемала была одной из семи стран-членов ООН, проголосовавших против резолюции ООН, требующей от США пересмотреть решение о признании Иерусалима столицей Израиля.

Дональд Трамп пригрозил прекратить финансовую помощь странам, которые голосовали против этого решения США, которые стали первым государством, признавшим Иерусалим столицей Израиля с момента основания государства в 1948 году.

США являются важным финансовым донором для Гватемалы – развивающейся центральноамериканской страны.

Генеральная ассамблея ООН 21 декабря приняла резолюцию с призывом не признавать Иерусалим столицей Израиля.

Против резолюции проголосовали только девять государств – США, Гватемала, Гондурас, Израиль, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау и Того.

В поддержку резолюции высказались 128 стран, в том числе Россия, власти которой ранее критиковали решение президента США Дональда Трампа. Еще 35 государств воздержались.

В резолюции не упоминаются США, но говорится, что все решения по Иерусалиму должны быть отменены. В тексте отмечено, что любые решения, касающиеся статуса города, считаются недействительными.

Согласно уставу ООН, решение Генассамблеи носит рекомендательный, символический характер и, в отличие от решений Совета Безопасности ООН, не является обязательным к исполнению.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Он также распорядился, чтобы Госдепартамент начал процесс переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Арабские и мусульманские страны выступили с предупреждением, что любое решение о переносе посольства США может усилить напряженность в регионе и перечеркнуть усилия США по достижению арабо-израильского мирного соглашения.

18 декабря США наложили вето на проект резолюции ООН, отвергающий признание Иерусалима столицей Израиля.