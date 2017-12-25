Трудовая миграция – одна из самых больших угроз для государства после военной агрессии. Об этом заявил вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в интервью «Левому берегу», сообщили ForUm’у в пресс-службе Минрегиона.

«Военные действия на востоке отвлекли на защиту государства 250 тысяч трудоспособного населения – такое количество людей ушло из реального промышленного сектора», - отметил он.

Среди других рисков министр указал на то, что строительство новых предприятий в странах Восточной Европы пока непосредственно рассчитано на трудовую миграцию из Украины.

«Давайте посмотрим на структуру, кто едет. Во-первых, это молодежь, которая ищет лучшего образования. Трудовая миграция среди молодежи – это реальность. Возвращаемся к региональному развитию, инфраструктуры. Мы не удержим людей любой зарплатой, если нет нормальной дорожной и социальной инфраструктуры, детских садов, школ. Это требует времени, но мы занимаемся этим очень серьезно», - заверил Зубко.

Он привел два фактора решения этой проблемы – создание социальной инфраструктуры и привлечение инвестиций для малого и среднего бизнеса.

«Официальные цифры по работающим украинцам за рубежом мы ориентировочно можем умножить на пять, только в Польше работает более миллиона. Небольшая разница в зарплате в Украине по сравнению с европейской позволит никуда не ехать. Работник, который едет в Польшу, получает зарплату – 800-1000 евро, или 25-30 тысяч грн, но имеет дополнительные расходы на жилье, транспорт и тому подобное. Считаем, если в среднем зарплата поднимется до 16 тысяч гривен, это даст возможность удерживать людей в Украине», - сказал Зубко.

Он отметил важность правильно осознавать потенциал трудовых ресурсов в Украине. «У нас 24 миллиона трудоспособного населения, среди которых 8 млн – мужчины, 16 млн – женщины. На недавнем форуме регионального развития я отметил необходимость строить детсады, чтобы освободить женщин от домохозяйственной работы. Сегодня очередь в детсады составляет более 52 тысяч мест, поэтому женщины вынуждены воспитывать детей дома. В этой категории можем найти трудовой ресурс. Еще одна ниша трудового потенциала – люди с инвалидностью. Должны развивать совершенно другой уровень инклюзии. Ведь огромное количество людей в этом нуждаются и они могут работать», - подчеркнул Зубко.