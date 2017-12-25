также в разделеОбщество
Медведчук заявляет: договоренность об обмене 27 декабря достигнута 84
Геращенко подтвердила, что обмен пленными состоится 27 декабря 30
Крымчан будут штрафовать за авто на украинских номерах 33
СМИ: Приговор Зайцевой могут значительно смягчить 77
РосСМИ сообщили об украинском военном-перебежчике, Генштаб опровергает 34
Новое перемирие пока не принесло тишину на Донбасс, ранен один военный 26
Выборы в ОТГ: Почти сотня заявлений о нарушениях, открыто 13 дел 38
Медведчук и руководители ОРДЛО в резиденции патриарха Кирилла согласовали дату и место обмена «306 на 74» 85
Боевики сегодня планируют испытать взрывчатку в Макеевке 36
Украина впервые официально празднует католическое Рождество 39
Биометрический контроль на границе с РФ заработает до Нового года 57
Российские ученые обвинили главу ФСБ в оправдании сталинских репрессий 91
МВД: Яценюк может перемещаться по всему миру 78
Замглавы Запорожского облсовета отправили под домашний арест 58
Уволен пятый судья по делу Штепы 88
СЦКК: Боевики распространяют фейки о якобы обстрелах ВСУ 128
Заробитчане едут домой: на границе с Польшей и Словакией – километровые очереди 152
В ОБСЕ раскритиковали условный приговор по делу Веремия 43

Трудовая миграция – одна из самых больших угроз для государства после военной агрессии. Об этом заявил вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в интервью «Левому берегу», сообщили ForUm’у  в пресс-службе Минрегиона.

«Военные действия на востоке отвлекли на защиту государства 250 тысяч трудоспособного населения – такое количество людей ушло из реального промышленного сектора», - отметил он.

Среди других рисков министр указал на то, что строительство новых предприятий в странах Восточной Европы пока непосредственно рассчитано на трудовую миграцию из Украины.

«Давайте посмотрим на структуру, кто едет. Во-первых, это молодежь, которая ищет лучшего образования. Трудовая миграция среди молодежи – это реальность. Возвращаемся к региональному развитию, инфраструктуры. Мы не удержим людей любой зарплатой, если нет нормальной дорожной и социальной инфраструктуры, детских садов, школ. Это требует времени, но мы занимаемся этим очень серьезно», - заверил Зубко.

Он привел два фактора решения этой проблемы – создание социальной инфраструктуры и привлечение инвестиций для малого и среднего бизнеса.

«Официальные цифры по работающим украинцам за рубежом мы ориентировочно можем умножить на пять, только в Польше работает более миллиона. Небольшая разница в зарплате в Украине по сравнению с европейской позволит никуда не ехать. Работник, который едет в Польшу, получает зарплату – 800-1000 евро, или 25-30 тысяч грн, но имеет дополнительные расходы на жилье, транспорт и тому подобное. Считаем, если в среднем зарплата поднимется до 16 тысяч гривен, это даст возможность удерживать людей в Украине», - сказал Зубко.

Он отметил важность правильно осознавать потенциал трудовых ресурсов в Украине. «У нас 24 миллиона трудоспособного населения, среди которых 8 млн – мужчины, 16 млн – женщины. На недавнем форуме регионального развития я отметил необходимость строить детсады, чтобы освободить женщин от домохозяйственной работы. Сегодня очередь в детсады составляет более 52 тысяч мест, поэтому женщины вынуждены воспитывать детей дома. В этой категории можем найти трудовой ресурс. Еще одна ниша трудового потенциала – люди с инвалидностью. Должны развивать совершенно другой уровень инклюзии. Ведь огромное количество людей в этом нуждаются и они могут работать», - подчеркнул Зубко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

85
Теги