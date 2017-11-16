Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины» относительно праздничных и нерабочих дней» (№ 5496). За данное решение проголосовали 238 народных депутатов Украины.

Законом определено, что отныне не только 7 января, но и 25 декабря является праздничным и нерабочим днем. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Кроме того, председатель Верховной Рады Андрей Парубий предложил исключить 2 мая (День международной солидарности трудящихся) из перечня праздничных и нерабочих дней. Это предложение было поддержано народными депутатами, сообщает УНИАН.



В пояснительной записке сказано, что, согласно статистическим данным Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины (отчет о сети церквей и религиозных организаций в Украине по состоянию на 1 января 2016 года), «около 23 тыс. 172 действующих религиозных православных, греко-католических и некоторых других христианских общин отмечают Рождество Христово 7 января по Юлианскому календарю».

«Вместе с тем на сегодняшний день в Украине насчитывается около 11 тыс. религиозных католических и протестантских общин, составляющих около 30% от всех религиозных организаций Украины, которые празднуют Рождество Христово по Григорианскому календарю, то есть 25 декабря. Таким образом, значительное количество верующих Украины отмечает этот религиозный праздник в другой день, а не в определенный на законодательном уровне как выходной день. Кроме этого, в целом в мире большинство христианских церквей отмечает Рождество Христово именно 25 декабря», - говорится в пояснительной записке.

При этом отмечается, что для многих украинцев такая дата также является приемлемой, учитывая оптимизацию празднования религиозного праздника Рождества Христова, который сопровождается постом, и светского - Нового года.

Поэтому 25 декабря добавлено к числу официальных праздничных дней в Украине.