Германский концерн Siemens в судебном процессе против структур госкорпорации «Ростех»- ОАО и ООО «Технопромэкспорт» - не представил доказательств того, что ее дочерняя компания «Сименс технологии газовых турбин» была обманута при заключении контракта на поставку газовых турбин. Об этом говорится в определении Арбитражного суда Москвы, сообщает ТАСС.



Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы отказал Siemens в удовлетворении иска к структурам Ростеха о возврате газовых турбин, поставленных в Крым в обход санкций Евросоюза. Siemens в суде заявлял, что при заключении контракта «Технопромэкспорт» обманул поставщиков и решил «под предлогом реализации проекта на Таманском полуострове закупить необходимое оборудование и на самом деле использовать его на территории Крыма».

«Истцы по первоначальному иску не доказали, что «Сименс технологии газовых турбин» имел неправильное представление о природе и предмете оспариваемого контракта. Доказательств того, что ответчики (ОАО и ООО «Технопромэкспорт») преднамеренно создали у истцов не соответствующее действительности представление о характере сделки, ее условиях, личности участников, предмете, других обстоятельствах, которые повлияли на решение «Сименс технологии газовых турбин» заключить оспариваемый контракт, в материалы дела не представлено», - сообщается в документе.

Суд также не нашел оснований и для удовлетворения встречного иска «Технопромэкспорта», который оспаривал пункты контракта, которые, по мнению структуры Ростеха, «противоречат запрету на действия, наносящие ущерб суверенитету РФ, принципу единства экономического пространства и свободного перемещения товаров на территории РФ, что не соответствует основам Конституции РФ». Речь идет о пунктах, которые, по заявлению Siemens, были включены в контракт с целью избежать нарушения санкций Евросоюза.

Напомним, в начале июля Siemens заявил, что четыре турбины, предназначенные для проекта в Тамани, незаконно поставили в Крым. Концерн подал иск к структурам «Ростеха» с требованием аннулировать контракт.

При этом в «Технопромэкспорте», который выступает в качестве ответчика по иску, подчеркивают, что турбины были куплены на вторичном рынке и прошли серьезную переделку с применением российских технологий.

«Технопромэкспорт» заявил в Арбитражном суде Москвы встречный иск, потребовав признать частично недействительным договор на поставку турбин между «Сименс технологии газовых турбин» и ОАО «Технопромэкспорт».