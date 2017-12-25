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Полиция возбудила 13 уголовных производств по фактам нарушений на местных выборах в объединенных территориальных общинах. Об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

По состоянию на полночь в полицию поступило 97 сообщений о нарушениях, открыто 13 уголовных производств.

В частности, по ст.160 Уголовного кодекса Украины (Подкуп избирателя, участника референдума) открыто по одному производству в Запорожской, Ивано-Франковской, Николаевской областях, 3 производства в Черниговской и 4 в Полтавской областях.

В Черкасской и Полтавской областях начато по одному уголовному производству по ст. 158 (Фальсификация избирательных документов). А также по ст.296 (хулиганство) в Днепропетровской области.

Голосование прошло 24 декабря на 391 участковой избирательной комиссии в пределах 51 территориального округа.
ForUm

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