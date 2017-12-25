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В Голосеевском районе Киева обвалилась стена между домами, в результате чего были повреждены два автомобиля, жертв нет. Об этом сообщила спикер столичного управления ГосЧС Светлана Водолага в эфире телеканала 112 Украина. 

«Информация к нам поступила 13:30 в воскресенье о том, что на Антоновича, 14Б в Голосеевском районе города произошло обрушение стены забора, в результате чего 2 автомобиля повреждены, также поврежден газопровод»,- сказала она.

В результате повреждения газопровода пожара не было, поэтому спасатели ГосЧС к ликвидации чрезвычайной ситуации не привлекались.

«На месте работают спасатели службы спасения и районная администрация», - уточнила Водолага. 
ForUm

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