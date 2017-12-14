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Арбитражный суд Москвы принял решение отказать в удовлетворении иска Siemens к «Технопромэкспорту» («дочка» «Ростеха») по вопросу поставки немецких турбин в Крым вопреки санкциям, в то же время отклонен встречный иск «Технопромэкспорта» к немецкому концерну, сообщает РБК.

​Представители сторон отказались комментировать, будут ли обжаловать решение суда.

На суде представитель концерна сообщал, что Siemens готов вернуть полученные по сделке с «дочкой» «Ростеха» €150 млн при условии возврата турбин.

Напомним, в начале июля Siemens заявил, что четыре турбины, предназначенные для проекта в Тамани, незаконно поставили в Крым. Концерн подал иск к структурам «Ростеха» с требованием аннулировать контракт.

При этом в «Технопромэкспорте», который выступает в качестве ответчика по иску, подчеркивают, что турбины были куплены на вторичном рынке и прошли серьезную переделку с применением российских технологий.

«Технопромэкспорт» заявил в Арбитражном суде Москвы встречный иск, потребовав признать частично недействительным договор на поставку турбин между «Сименс технологии газовых турбин» и ОАО «Технопромэкспорт». 
ForUm

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