ООО «Технопромэкспорт» заявил в Арбитражном суде Москвы встречный иск, потребовав признать частично недействительным договор на поставку турбин между «Сименс технологии газовых турбин» и ОАО «Технопромэкспорт». Об этом сообщает РИА Новости.

«Просим признать недействительными пункты… договора от 10 марта 2015 года», — сказал представитель компании. Содержание пунктов на заседании суда не оглашалось.

Суд объявил перерыв на полчаса для ознакомления представителей Siemens с представленными «Технопромэкспортом» документами. После этого был объявлен перерыв до 18 октября.

В начале июля Siemens заявил, что четыре турбины, предназначенные для проекта в Тамани, незаконно поставили в Крым. Концерн подал иск к структурам «Ростеха» с требованием аннулировать контракт.

При этом в «Технопромэкспорте», который выступает в качестве ответчика по иску, подчеркивают, что турбины были куплены на вторичном рынке и прошли серьезную переделку с применением российских технологий.

Siemens оспаривает сделку, состоявшую из двух частей, — договор между «Сименс технологии газовых турбин» и ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года и договор между ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ от 16 октября 2015 года. «Сименс технологии газовых турбин» на 65% принадлежит Siemens и на 35% — «Силовым машинам».