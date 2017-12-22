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Глава правительства Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что ей известно об аресте «российского шпиона», который летом работал с ней на личной встрече с премьером Владимиром Гройсманом в июле.

Об этом сообщает сообщает «Европейская правда» со ссылкой на The Telegraph.

В частности, Ежов был сфотографирован рядом с Гройсман и Мэй, когда они говорили о том, как остановить российскую поддержку сепаратистов на Донбассе. Он переводил разговор лидеров на такие темы, как британская военная помощь Киеву, поддержка Великобритании для укрепления киберзащиты Украины и санкции против России.

«Я знаю о человеке из Украины, который посетил летом Даунинг-стрит», - заявила она, добавив, что принятые меры – это дело украинской власти.

Глава британского МИД Борис Джонсон накануне своего визита в Россию заявил, что этот инцидент подчеркивает необходимость обеспечения того, чтобы «Украина не была охвачена неправильным влиянием».

«Я думаю, возможно, этот эпизод показывает, что работая с реальными трудностями и рисками, украинское правительство нуждается в большой поддержке», - заявил Джонсон.

Напомним, 20 декабря сотрудники контрразведки СБУ разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора.

Задержанным оказался помощник премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислав Ежов.

По данным СМИ, он сопровождал премьера в заграничных поездках.  

Жена Ежова Юлия Мирошникова является гражданкой России и хранит деньги в российском «Сбербанке».

21 декабря Ежову объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

По данным народного депутата от «Народного фронта» Антона Геращенко, задержанный работал на российские спецслужбы не менее двух лет

Гройсман заявил, что Ежов не имел доступа к государственной тайне.
ForUm

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