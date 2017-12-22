Белорусского певца Макса Коржа впустили на территорию Украины. Об этом он сообщил в своем Іnstagram.
«Въезд открыт! Киев, я на месте!» - написал певец.
Завтра, 23 декабря, у Коржа запланирован концерт во Дворце Спорта.
Как сообщал ForUm, 22 ноября Макс Корж заявил, что его вновь не пускают на территорию Украины.
В феврале 2016 года Макс Корж получил запрет на въезд в Украину. На тот момент певец планировал тур по Украине.
Причиной запрета въезда могли стать его концерты в аннексированном Крыму.
Однако в конце октября 2017 запрет был отменен. В ведомстве не обнаружили угрозы национальной безопасности в действиях музыканта.
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