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Белорусского певца Макса Коржа впустили на территорию Украины. Об этом он сообщил в своем Іnstagram.

«Въезд открыт! Киев, я на месте!» - написал певец.

 

 

Въезд открыт! Киев, я на месте! 🤗

Публикация от Макс Корж (@maxkorzhmus)

 

Завтра, 23 декабря, у Коржа запланирован концерт во Дворце Спорта.

Как сообщал ForUm, 22 ноября Макс Корж заявил, что его вновь не пускают на территорию Украины. 

В феврале 2016 года Макс Корж получил запрет на въезд в Украину. На тот момент певец планировал тур по Украине.

Причиной запрета въезда могли стать его концерты в аннексированном Крыму.

Однако в конце октября 2017 запрет был отменен. В ведомстве не обнаружили угрозы национальной безопасности в действиях музыканта.
ForUm

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