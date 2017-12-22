Украинский боксер Василий Ломаченко, чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе, призан лучшим боксером 2017 года по версии авторитетного специализированного портала Boxing News 24. Об этом сообщается на сайте klitschko-brothers.

По мнению экспертов портала, Ломаченко опередил Теренса Кроуфорда.

«Ломаченко превзошел Теренса Кроуфорда, потому что у него было три боя и победа над Гильермо Ригондо. После односторонних побед над Сосой и Марриагой он на вершине завершил великий год. После ухода Андре Уорда Ломаченко должен занимать первую строку в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории», - объяснили свой выбор журналисты издания.

Ранее Ломаченко одержал победу над Ригондо в 6-ом раунде.