также в разделеСпорт
Еще 11 российских спортсменов получили пожизненную дисквалификацию 58
Сборная Украины сохранила позиции в рейтинге ФИФА 31
«Шахтер» опроверг слухи о переезде в Польшу 54
Фьюри разрешили вернуться в бокс 40
Российским спортсменам разрешили выступить на Олимпиаде-2018 81
«Динамо» узнало своего соперника в 1/16 финала Лиги Европы 76
«Шахтер» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сыграет с «Ромой» 47
Ломаченко защитил титул чемпиона мира, победив Ригондо 223
Скандальному Фьюри грозит четырехлетняя дисквалификация 66
«Динамо» обыграло «Партизан» со счетом 4:1 55
Болельщики «Манчестер Сити» вывесили баннер в поддержку воинов АТО 75
«Шахтер» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов 94
Виталия Кличко внесли в Международный зал боксерской славы 51
МОК приостановил членство РФ 177
Сборную России отстранили от Олимпиады-2018 190
NYT: Россияне хотели испортить допинг-пробу Семеренко 54
Стали известны результаты жеребьевки ЧМ-2018 по футболу 378
«Мариуполь» вышел в полуфинал Кубка Украины 54

Украинский боксер Василий Ломаченко, чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе, призан лучшим боксером 2017 года по версии авторитетного специализированного портала Boxing News 24. Об этом сообщается на сайте klitschko-brothers.

По мнению экспертов портала, Ломаченко опередил Теренса Кроуфорда.

«Ломаченко превзошел Теренса Кроуфорда, потому что у него было три боя и победа над Гильермо Ригондо. После односторонних побед над Сосой и Марриагой он на вершине завершил великий год. После ухода Андре Уорда Ломаченко должен занимать первую строку в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории», - объяснили свой выбор журналисты издания.

Ранее Ломаченко одержал победу над Ригондо в 6-ом раунде. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги