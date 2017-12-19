также в разделеПроисшествия
На Луганщине три человека умерли от отравления алкоголем 28
Сутки в АТО: 16 обстрелов, обошлось без потерь 23
В Украине обесточены почти 150 сел 38
Штаб: На Донбасс зашла группа сербских снайперов 613
Полиция показала последствия обстрела Новолуганского 138
На Днепропетровщине пожарный украл почти тысячу лопат 42
Обстрел Новолуганского: пострадавших уже 8 138
При обстреле Новолуганского пострадали 4 человека 155
Боевики обстреляли Новолуганское из РСЗО, есть жертвы 116
В Чернигове украли стокилограммовый бронзовый бюст Коцюбинского 36
На Николаевщине прицеп военного грузовика убил женщину 45
В результате обстрела ранены 8 бойцов «Грузинского легиона» 76
Уровень воды на Закарпатье достиг максимума катастрофического паводка 2001 года 109
На Львовщине столкнулись два микроавтобуса, 5 пострадавших 35
На Черкасчине в результате пожара погибли четверо детей 77
Под Николаевом полиция расстреляла мужчину, угнавшего патрульную машину 374
Под Киевом в ДТП погибли мужчина и его беременная жена 96
Из-за непогоды в Украине обесточены 23 населенных пункта 32

В Харькове мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, завладел автобусом на остановке общественного транспорта, после чего, не справившись с управлением, совершил дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Об исчезновении транспортного средства правоохранителям сообщил водитель. В ходе проведенных мероприятий сотрудники патрульной полиции и оперуполномоченные Основянского отдела полиции уличили в содеянном 37-летнего мужчину.

Во время досудебного расследования было установлено, что подозреваемый воспользовался отсутствием водителя, сел за руль и поехал в сторону станции метро «Дворец Спорта». Не справившись с управлением, мужчина въехал в автомобиль. После чего злоумышленник был задержан правоохранителями. В результате ДТП никто не пострадал.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

33
Теги