В Харькове мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, завладел автобусом на остановке общественного транспорта, после чего, не справившись с управлением, совершил дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Об исчезновении транспортного средства правоохранителям сообщил водитель. В ходе проведенных мероприятий сотрудники патрульной полиции и оперуполномоченные Основянского отдела полиции уличили в содеянном 37-летнего мужчину.

Во время досудебного расследования было установлено, что подозреваемый воспользовался отсутствием водителя, сел за руль и поехал в сторону станции метро «Дворец Спорта». Не справившись с управлением, мужчина въехал в автомобиль. После чего злоумышленник был задержан правоохранителями. В результате ДТП никто не пострадал.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы.