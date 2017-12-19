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В Киеве неизвестные прикрепили гранату к дворнику иномарки заместителя директора департамента ПАО, сообщает пресс-служба столичной полиции.

43-летний киевлянин обратился в полиции вчера вечером.  

Мужчина сообщил, что в снегу на переднем стекле собственного авто он обнаружил подозрительный предмет, похожий на гранату.

На место происшествия немедленно выехала патрульная полиция, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Выяснилось, что машину киевлянин оставил накануне на улице Саксаганского, а когда вернулся, увидел на автомобиле опасную находку. При осмотре взрывотехники установили, что это – граната РГД-5. Опасный предмет изъяли. В результате происшествия никто не пострадал.

По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные и розыскные действия по установлению лиц, причастных к правонарушению.

 
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