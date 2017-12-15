Главный военный прокурор Анатолий Матиос не жалеет о своем решении о вынесении выговора начальнику департамента специальных расследований ГПУ Сергею Горбатюку и считает его «академическим теоретиком, который не закончил ни одного уголовного производства». Об этом он заявил 15 декабря в эфире на телеканале 112 Украина.

По его словам, в правоохранительной рутине «есть много всяких нюансов, в том числе несогласованности».

«Один раз, когда господин Горбатюк написал на меня жалобу, после оперативного совещания было решено вынести ему выговор. Я не стесняюсь этого решения, потому что когда трижды на господина экс-министра Клименко присылают подозрение не по тому адресу и это не дает возможности начать заочное расследование, я говорю: «Горбатюк, это или умысел, или невежество, или это невыполнение прямых функциональных обязанностей». «Прошу ответь по дисциплинарному уставу», – рассказал военный прокурор.

Также он прокомментировал более 80 жалоб, которые Горбатюк подал на заместителей генпрокурора, в том числе и на Матиоса.

«Господин Горбатюк у меня вызывает впечатление фейкового мангуста, который борется со шнурком и говорит, что это змея. Человек, который не занят работой, продуцирует бумаги, которые не имеют никакой юридической силы и продолжения. Эти 80 многостраничных документов я раз посмотрел, понял, что это академический теоретик, который никогда не закончил ни одного уголовного производства», – отметил Матиос.

Напомним, 11 октября квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила вынести выговор начальнику департамента специальных расследований ГПУ Сергею Горбатюку. О причинах этого решения не сообщалось. При этом Горбатюк сразу заявил, что выговор является следствием его конфликта с заместителем генпрокурора Юрием Столярчуком, который требовал от него передачу определенных дел. Тогда же Горбатюк сообщил о намерении обжаловать вынесение ему выговора.

Горбатюк написал две жалобы на генерального прокурора Юрия Луценко и более 80 – на его заместителей.