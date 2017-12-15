Начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, комментируя конфликт с руководством, отметил, что «личного мотива там нет». Об этом он заявил в эфире 112 Украина.

«Это вопрос принципов, отстаивание их. Я отстаиваю принцип, что должен действовать закон. У руководства есть желание действовать в ручном режиме, в отдельных случаях – «своим все, для врагов – закон», – сказал он.

Горбатюк подчеркнул, что у департамента, который он возглавляет, с 2016 года незаконно отобрали 12 уголовных производств.

«Или уже есть какие-то результаты, или к ним мы направляемся, после этого поступает постановление генпрокурора без изучения уголовного производства, следствие ведется неэффективно. И дело передается в другое подразделение. Первое, с Клименко началось, Злочевский, вышки Бойко, экономические эпизоды по Захарченко, один из эпизодов по Присяжнюку, в отношении судей Апелляционного суда, судей Высшего админсуда», – перечислил он.

Горбатюк отметил, что написал на заместителей прокурора уже более 80 жалоб.

«Я их не считал, но мне управляющий заместитель сказала: «Вы только тем и занимаетесь, что пишете», и назвала цифру – месяц назад было 84 жалобы. Это на заместителей – Столярчука, Матиоса», – подчеркнул он.

Кроме этого, Горбатюк отметил, что на Луценко подал две жалобы.

«Я подавал две жалобы на бездействие в районный суд. Но суд почему-то решил не удовлетворять», – подчеркнул он.

Горбатюк убежден, что «в ГПУ сегодня закон не царит».

Напомним, 11 октября квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила вынести выговор начальнику департамента специальных расследований ГПУ Сергею Горбатюку. О причинах этого решения не сообщалось. При этом Горбатюк сразу заявил, что выговор является следствием его конфликта с заместителем генпрокурора Юрием Столярчуком, который требовал от него передачу определенных дел. Тогда же Горбатюк сообщил о намерении обжаловать вынесение ему выговора.