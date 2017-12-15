В Украине сегодня начал действовать новый Верховный суд.

Президент Петр Порошенко сообщил, что на следующей неделе внесет на рассмотрение Верховной Рады проект закона об антикоррупционном суде.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что не контактировали с грузинской стороной о возможности экстрадиции лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили. Об этом на брифинге сказал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

Россия создает мощную военную инфраструктуру вдоль границы с Украиной и может начать широкомасштабные боевые действия по приказу из Кремля в любой момент. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Делегаты ПАСЕ от 20 стран-членов Совета Европы подписали жесткую декларацию «Защитить ценности Совета Европы и авторитет» относительно попыток вернуть Россию в Ассамблею без выполнения РФ резолюций ПАСЕ.

Суд города Краснодар в России продлил арест украинцы Павлу Грибу до 4 марта.

Украинский институт национальной памяти предлагает сократить количество праздничных дней до десяти. Соответствующий законопроект подали на согласование Министерству культуры Украины.

Совет Федерации объявил о назначении выборов президента России на 18 марта 2018 года. За соответствующее решение проголосовали все 160 сенаторов, участвовавших в заседании 15 декабря.

Генеральная прокуратура подала жалобу в Апелляционный суд Киева на отказ предыдущей инстанции отправить Саакашвили под домашний арест.

Национальная полиция Украины объявила в розыск бизнесмена Петра Дыминского.

Украина не выполнила взятые на себя обязательства для очередного пересмотра программы Международного валютного фонда, поэтому кредитор не спешит направлять миссию в Киев. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Национального банка Яков Смолий.

В пятницу, 15 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,63/27,64 грн/долл.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает об осложнении ситуации в районе Травневого и Гладосово на линии разграничения.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Черкасской агента Службы внешней разведки Российской Федерации.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили одному из судей Высшего административного суда Украины о подозрении в совершении преступления по ст.366-1 Уголовного кодекса Украины (Декларирование недостоверной информации).

Артемовский городской суд Донецкой области приговорил россиянина за убийство украинских военных в зоне АТО к 15 годам тюрьмы.

Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины совместно с сотрудником управления «К» Службы безопасности задержали при получении взятки арбитражного управляющего государственного Днепропетровского литейно-механического завода.