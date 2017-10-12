Начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк намерен обжаловать решение квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров об объявлении ему выговора. Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода.

«Буду обжаловать. Это решение является незаконным и по сути, и по форме. Закон предусматривает два способа обжалования: в административном суде и в Высшем совете правосудия. Я думаю, что буду обжаловать в административном суде», - сказал он.

По словам Горбатюка, заместитель генпрокурора Юрий Столярчук написал обращение к КДКП о признаках дисциплинарного проступка.

«Примерно с февраля по июль заместитель генерального прокурора совершал различные препятствия привлечению определенных лиц в трех уголовных производствах. В одном случае закрыл уголовное производство, в другом – не сообщал о подозрении судье. Эти решения мной обжаловались, реакции не было. Затем было постановление – забрать у нас эти производства, передать в другое подразделение... Столярчук написал обращение к КДКП, что я не передаю производства в другое подразделение, в чем есть признаки дисциплинарного проступка», - сказал он.

По мнению начальника департамента спецрасследований ГПУ, в комиссии подошли формально к решению дела.

«КДКП согласилась с его предложением – объявила выговор. Они подошли исключительно формально – есть постановление невыполненное, получайте выговор. А о том, что есть ряд незаконных действий по признакам преступления действий руководства, которые привели к этой ситуации, - этом никакой оценки не предоставлено», - заявил Горбатюк.

Напомним, 11 октября квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила вынести выговор начальнику департамента специальных расследований ГПУ Сергею Горбатюку. О причинах этого решения не сообщается. В Генпрокуратуре пока эту ситуацию не комментировали.