также в разделеОбщество
Дело MH17: СБУ вызвала на допрос «Хмурого» и еще 4 россиян 5
Полиция начала расследовать драку, в которой пострадал нардеп Береза 13
Насирову определили дедлайн для изучения дела 16
Задержанным в РФ украинским пограничникам предъявили обвинение 41
Солист Scooter вылетел из жюри немецкого шоу из-за скандала с Крымом 29
Силы в Станице Луганской попытаются развести 18 октября 18
СБУ предупреждает о новой масштабной кибератаке 60
Джамала стала Послом доброй воли ООН 24
Задержанная в Одессе банда подозревается в нападениях в пяти областях 54
Бирюков прокомментировал скандал с растратой в Минобороны 104
«Били детей ногами»: Береза рассказал о драке на стадионе 101
СБУ в этом году подарила оружие 15 гражданским 24
Вандал, нарисовавший свастику на украинском консульстве в Польше, задержан 26
Подозрение заму Полторака составляет 66 страниц 30
Дом Руссова в Одессе взяли под круглосуточную охрану 36
У болгарского меньшинства нет претензий к новому закону об образовании 57
Обнародованы личные данные сербских наемников «ЛНР» из ЧВК «Вагнера» 39
11 октября. Картина дня 50

Начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк намерен обжаловать решение квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров об объявлении ему выговора. Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода.

«Буду обжаловать. Это решение является незаконным и по сути, и по форме. Закон предусматривает два способа обжалования: в административном суде и в Высшем совете правосудия. Я думаю, что буду обжаловать в административном суде», - сказал он.

По словам Горбатюка, заместитель генпрокурора Юрий Столярчук написал обращение к КДКП о признаках дисциплинарного проступка.

«Примерно с февраля по июль заместитель генерального прокурора совершал различные препятствия привлечению определенных лиц в трех уголовных производствах. В одном случае закрыл уголовное производство, в другом – не сообщал о подозрении судье. Эти решения мной обжаловались, реакции не было. Затем было постановление – забрать у нас эти производства, передать в другое подразделение... Столярчук написал обращение к КДКП, что я не передаю производства в другое подразделение, в чем есть признаки дисциплинарного проступка», - сказал он.

По мнению начальника департамента спецрасследований ГПУ, в комиссии подошли формально к решению дела.

«КДКП согласилась с его предложением – объявила выговор. Они подошли исключительно формально – есть постановление невыполненное, получайте выговор. А о том, что есть ряд незаконных действий по признакам преступления действий руководства, которые привели к этой ситуации, - этом никакой оценки не предоставлено», - заявил Горбатюк.

Напомним, 11 октября квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила вынести выговор начальнику департамента специальных расследований ГПУ Сергею Горбатюку. О причинах этого решения не сообщается. В Генпрокуратуре пока эту ситуацию не комментировали.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги