Начальнику Департамента спецрасследований ГПУ Сергею Горбатюку вынесен выговор. Об этом сообщает пресс-служба квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии.

«Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров решено привлечь к дисциплинарной ответственности начальника Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергея Горбатюка, применив к нему дисциплинарное взыскание в виде выговора», - говорится в сообщении.

Причины такого решения не сообщаются.

В комментарии Украинской правде Горбатюк сказал, что выговор ему вынесен по жалобе заместителя генпрокурора Юрия Столярчука.

«На протяжении определенного времени он препятствовал расследованию в трех громких делах, а потом решил вообще их убрать. Вынес незаконные постановления, которые я пытался обжаловать у генерального прокурора», - пояснил Горбатюк.

Он добавил, что конфликт со Столярчуком у него продолжается больше года.

«Долгое время Юрий Столярчук использовал свои служебные полномочия в конкретном уголовном производстве, которые на определенном этапе дали понимание того, что они используются исключительно с целью добиться принятия незаконного решения относительно лиц, в отношении которых следователем и прокурором собранные доказательства их причастности к совершению преступления, в том числе путем создания различных препятствий, угроз давления, шантажа», - сказал Горбатюк.

Речь идет о расследовании дел о причастности определенных должностных лиц к преступлениям, связанным с генпрокурором времен Януковича Виктором Пшонкой. Трем из которых после проведения предварительного расследования, должны были объявить о подозрении.

По словам Горбатюка, Столярчук делал все возможное, чтобы свести дело на нет, даже пытался забрать дела.

«В подобных действиях виделись признаки преступления. Поэтому я писал об этом генеральному прокурору. За это мне приписали нарушение дисциплины за невыполнение приказа Столярчука».

Горбатюк отмечает, что он больше часа объяснял членам комиссии свою позицию, однако ее не приняли во внимание.

«Вывод комиссии абсурден. По их логике, прокурор должен беспрекословно выполнять приказы руководителя, даже если они незаконны», - добавил Горбатюк.

Он отметил, что планирует обжаловать решение комиссии прокуроров о вынесении ему выговора.