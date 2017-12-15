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Национальное антикоррупционное бюро сообщило председателю Дружковского городского суда Донецкой области о подозрении в получении взятки, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

«15 декабря 2017 года главе одного из городских судов Донецкой области сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины («Получение неправомерной выгоды»)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщение о подозрении подписано заместителем Генерального прокурора Украины - руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назаром Холодницьким.

Также сообщено о подозрении и сообщнику председателя суда - адвокату, который исполнял роль посредника. Его действия квалифицированы по ч.4, ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 368 УК Украины.

Как сообщал ForUm, 14 декабря детективы НАБУ разоблачили и задержали сразу после получения неправомерной выгоды председателя Дружковского городского суда Донецкой области.
ForUm

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