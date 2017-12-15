Украинский институт национальной памяти предлагает сократить количество праздничных дней до десяти. Соответствующий законопроект подали на согласование Министерству культуры Украины, сообщает Радио Свобода.

«Если он будет принят в такой редакции, со следующего года будет введено девять нерабочих дней, в частности, четыре нерабочих дня - праздники: это День Конституции, День Независимости, День Защитника и День памяти и примирения - 8 мая. Один выходной - это Международный день труда, и еще четыре выходных - это традиционные праздники: Троица, Новый год, Рождество и Пасха», - отметила представительница Украинского института национальной памяти Анна Байкенич.

Поскольку же 25 декабря уже стал праздничным нерабочим днем, соответствующие изменения будут внесены в законопроект, добавила эксперт.

Таким образом, 8 марта и 9 мая останутся праздничными, однако рабочими днями. 2 мая, как праздничный день, предлагается отменить. «Это советский рудимент, который не отмечается вообще нигде, только в одной какой-то стране мира, как нерабочий», - сказала Байкенич.

Кроме того, законопроект предлагает отменить практику переноса выходных дней, когда праздник выпадает на субботу или воскресенье. Тогда общее количество праздничных выходных в зависимости от конкретного года может сокращаться до 6-8 дней.

«Только Пасха, Рождество и Троица будут переноситься на понедельник. В Европе такая практика отсутствует. Поэтому Украина так же соглашается на такую ​​традицию, опираясь на общеевропейские практики», - отметила Байкенич.

В рамках реформы государственного праздничного календаря Украинский институт национальной памяти хочет систематизировать категории праздников и разделить на государственные, международные праздники, дни траура, памятные даты, профессиональные праздники, скорбные дни, традиционные праздники.

Как ранее сообщал ForUm, 16 ноября Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины» относительно праздничных и нерабочих дней» (№ 5496), которым устанавливаются официальные праздничные и нерабочие дни в Украине 7 января и 25 декабря - Рождество Христово. Кроме того, закон предусматривает нерабочий день 1 мая - День труда.

29 ноября документ подписал Президент. 2 декабря он вступил в силу.