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Сегодня, 2 декабря, вступил в силу закон об объявлении выходным 25-го декабря, когда отмечается Рождество Христово по григорианскому календарю. 

Вчера Закон Украины «О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины» был опубликован в «Голосе Украины».

Как ранее сообщал ForUm, 16 ноября Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины» относительно праздничных и нерабочих дней» (№ 5496).

29 ноября документ подписал Президент.
ForUm

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