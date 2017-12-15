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К концу января 2018 года планируется окончательно завершить оборудование всего наземного общественного транспорта столицы бесплатным Wi-Fi, сообщает пресс-служба КП «Киевпастранс».

Отмечается, что оборудование транспорта Wi-Fi началось в конце сентября этого года. Сейчас завершено подключение к сети Интернет в трамваях Депо им.Шевченко и Подольского депо, автобусах автобусного парка №5.

«Мы стремимся постоянно повышать качество предоставляемых услуг и быть в ногу со временем. Бесплатный доступ к сети Wi-Fi во всем наземном общественном транспорте предоставит возможность нашим пассажирам не только пользоваться социальными сетями или просматривать новости, но и более эффективно планировать свои поездки», - сообщил генеральный директор КП «Киевпастранс» Дмитрий Левченко.

По данным КП, бесплатно пользоваться Wi-Fi можно в любом автобусе, троллейбусе и трамвае, где в салоне есть специальная наклейка и инструкция. Для того, чтобы подключиться к сети Интернет, нужно лишь открыть браузер и перейти на сайт ewifi.com.ua.
ForUm

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