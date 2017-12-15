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Национальный банк Украины внес изменения в порядок выдачи индивидуальных лицензий на перевод иностранной валюты за границу. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.  

«Нацбанк совершенствует порядок выдачи индивидуальных лицензий НБУ на перевод иностранной валюты за границу и упрощает проведение банками ряда валютных операций», - отмечается в сообщении.

Во-первых, НБУ уточнил перечень документов, которые должны подаваться для получения индивидуальной лицензии НБУ. При этом, с целью предотвращения оттока капитала за пределы Украины ужесточены требования относительно документов, которые подаются в НБУ, в частности через право Национального банка запрашивать такие документы в случае необходимости.

Во-вторых, Нацбанк уточнил перечень операций по переводу иностранной валюты субъектами хозяйствования-резидентами за пределы Украины, которые не требуют получения индивидуальной лицензии НБУ. Отныне изменениями четко нормирована возможность перечисления в качестве возмещения резидентом-заемщиком средств нерезиденту-гаранту (поручителя) при условии, что этот гарант (поручитель) уплатил в соответствии с договором гарантии (поручительства) по обязательствам такого резидента-заемщика, предусмотренным соответствующим кредитным договором с уполномоченным банком-кредитором.

Указанные изменения вступают в силу с 15 декабря 2017 года.

Также Нацбанк уточнил перечень оснований для аннулирования индивидуальных лицензий НБУ на перевод субъектами хозяйствования-резидентами иностранной валюты за границу.

 
ForUm

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