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Национальное агентство по возврату активов не может принять имущественный комплекс «Межигорье» в государственную собственность, поскольку не получало соответствующих документов от суда и Генпрокуратуры.

Об этом говорится в ответе агентства на запрос Украинской правды.

В ведомстве объяснили, что активы принимаются в управление на основании постановления следственного судьи, суда или согласия владельца активов, копии которых направляются Нацагентству не позднее следующего рабочего дня после их вынесения (предоставления) с соответствующим обращением прокурора.

«Пока никаких постановлений следственного судьи, суда с соответствующим обращением прокурора относительно принятия в управление активов (какого-либо движимого или недвижимого имущества), связанных с резиденцией «Межигорье», Национальное агентство не получало», - говорится в ответе.

23 ноября, реагируя на обращение Генпрокуратуры относительно возможности принятия мер, связанных с управлением «Межигорьем», Нацагентство направило ГПУ письмо, где просило предоставить полную информацию о комплексе.

В частности, агентство просило предоставить актуальную информацию относительно физического состояния территории и комплекса сооружений «Межигорья», имеющегося на территории движимого имущества, действующих сделок (аренда, иное право пользования и копии договоров, при наличии), судебных производств и другую «важную информацию».

«Ответ на письмо Национальное агентство от ГПУ пока не получило», - подытожили в Нацагентстве.

Как сообщал ForUm, 30 ноября министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак сообщил, что резиденцию окончательно передали в государственную собственность.

В ГПУ это опровергли.

1 декабря руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что точку в возвращении «Межигорья» государству должно поставить Агентство по поиску активов и управления арестованным имуществом.
ForUm

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