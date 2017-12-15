В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что не контактировали с грузинской стороной о возможности экстрадиции лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили. Об этом на брифинге сказал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

«МИД не ведет точно переговоров. В моей компетенции Грузия, но никаких контактов по линии МИД не было», - сказал Боднар в ответ на вопрос, известно ли МИД о якобы проведении переговоров Украины и Грузии об экстрадиции Саакашвили, сообщает УНИАН.

Замминистра уточнил, что если грузинская сторона направляет соответствующие запросы, то они должны идти по линии Министерства юстиции на Генеральную прокуратуру. «МИД так же в этом процессе не присутствует», - сказал дипломат.

Ранее сайт грузинского телеканала Рустави-2 сообщил, что руководитель службы государственной безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури в Беларуси проводит секретные переговоры с украинскими правительственными чиновниками об экстрадиции бывшего президента Грузии Саакашвили.

Напомним, в августе прокуратура Грузии направила украинской стороне очередное требование об экстрадиции Саакашвили.

5 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что пока речь о депортации или экстрадиции Саакашвили не идет.