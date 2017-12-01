Генеральная прокуратура опровергла сообщение об окончательном возвращении резиденции «Межигорье» в государственную собственность.

«Пока только территория «Межигорья» принадлежит государству, а расположенные на ней здания до сих пор принадлежат компании «Танталит» и бывшему президенту Виктору Януковичу», - сказал Громадському руководитель Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

В то же время все эти здания арестованы в рамках уголовного производства.

«Решение об этих зданиях может быть принято только по результатам судебного рассмотрения уголовного производства в отношении бывшего президента, или тех людей, которые помогали ему в завладении «Межигорьем», - отметил Горбатюк.

По его словам, Хозяйственный суд вернул в государственную собственность земельные участки еще в 2015 году, а 30 ноября «было принято решение по иску прокуратуры города Киева о признании незаконной продажи государственной резиденции «Межигорье».

Ранее министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил, что Высший хозяйственный суд Украины принял решение, которым указанная резиденция переходит в собственность государства.

По его словам, Минприроды инициировало судебное разбирательство и возврат имущества от Януковича государству. Далее будет происходить инвентаризация госимущества и определение органа управления им.