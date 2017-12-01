В Генпрокуратуре считают целесообразным, чтобы возвращенной в госсобственность резиденцией «Межигорье» управляло Национальное агентство по розыску и возврату коррупционных активов. Об этом в комментарии 112 Украина сказал начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Он напомнил о наличии судебных решений по возврату «Межигорья» из частных рук, однако, по его словам, резиденция отличается от того состояния, при котором она продавалась, и «это надо учитывать».

«То, что сейчас там находится, – это уже построенная под эгидой ООО «Танталит» собственность. Конечно, следствие доказывает и сообщило о подозрении бывшему президенту, что именно он завладел этим имуществом, есть материалы производства о строительстве этого «Межигорья», которое проверяется по версии, что это было построено за взятки или за разворованное государственное имущество. Соответственно в этом производстве дома и движимое имущество арестованы, и оно является именно арестованным имуществом в уголовном производстве, и конфисковать его можно только по решению суда. На сегодняшний день им может управлять Агентство по поиску активов и содержанию арестованного имущества, которому мы написали письмо по этому поводу, чтобы они выполняли свои функции, предусмотренные законом», - сказал Горбатюк.

По его словам, в Нацагентстве заявляют о недостаточных полномочиях для управления «Межигорьем». «Слово за ними», - заключил он.

Накануне министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак сообщил, что резиденцию «Межигорье» окончательно передали в государственную собственность.

Позже в ГПУ уточнили, что речь идет о земельном участке, а расположенные на нем здания до сих пор принадлежат компании «Танталит» и бывшему президенту Виктору Януковичу

«Межигорье» - бывшая резиденция Виктора Януковича в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области. C 1935 по 2007 год «Межигорье» являлось государственной правительственной резиденцией, пока не было выведено в частную собственность.