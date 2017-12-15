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Пограничники Херсонского отряда на административной границе с Крымом обнаружили у граждан «паспорта», незаконно выданные на территории ОРДЛО. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Так, вчера, с временно оккупированного полуострова в контрольный пункт «Каланчак» автомобилем «ВАЗ» прибыли два гражданина Украины 1986 и 1988 рождения. Во время паспортного контроля пограничники заметили нервозность пассажиров и провели совместно с представителями фискальной службы углубленный осмотр транспортного средства и вещей граждан. Как результат, общая обзорная группа обнаружила два «паспорта ДНР» по имени двух вышеуказанных граждан.

Граждан Украины пограничники пропустили в установленном порядке на материковую часть Украины, а выявленные фейковые документы изъяли и передали компетентным органам.

 
ForUm

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