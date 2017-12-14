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Соломенский райсуд Киева частично принял ходатайство защиты народного депутата Борислава Розенблата об изменении меры пресечения. Об этом сообщил сам нардеп.

«Отменить обязательство ... а именно, не отлучаться из г. Киева и г. Житомира без разрешения следователя (детектива), прокурора или суда», - говорится в постановлении суда, сообщает «Украинская правда».

Адвокат Розенблатта Алексей Шевчук объяснил, что защита просила суд кроме разрешения на свободное передвижение отменить также ношение электронного браслета.

В то же время, в удовлетворении этой части ходатайства суд отказал.

Напомним, 19 октября детективы НАБУ предотвратили вывоз за границу материалов, важных для расследования так называемого «янтарного дела». Неотложные следственные действия проводились в соответствии с ч.3 ст.233, ст.234 Уголовного процессуального кодекса Украины (до вынесения постановления следственного судьи).  

В аэропорту «Киев» сотрудники НАБУ задержали нардепа Борислава Розенблата при попытке вылететь в Кельн. При этом он якобы при себе имел золото и бриллианты. Сам нардеп заявил, что вез бижутерию для племянниц.

20 октября Соломенский райсуд удовлетворил ходатайство прокуроров САП и обязал народного депутата воздерживаться от общения с некоторыми лицами, носить электронный браслет, не отлучаться без разрешения из Киева и Житомира, сдать паспорта для выезда за границу.

Законность оснований получения Розенблатом дипломатического паспорта, изъятого детективами НАБУ 19 октября, будут проверять в рамках отдельного уголовного производства.

Розенблат является фигурантом «янтарного дела».
ForUm

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