Президент РФ Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты Америки являются полноценными участниками переговорного процесса по Украине. Об этом Путин сказал на пресс-конференции в Москве.

«Соединенные Штаты, по сути, являются полноценными и полноправными участниками процесса урегулирования (ситуации на Донбассе), вне зависимости от того, находятся они в рамках «нормандского формата» или нет. Они очень глубоко вовлечены и в курсе всех происходящих там событий», – сказал Путин, сообщает УНИАН.

При этом он заявил, что не против включения США в «нормандский формат», но такое решение зависит не от РФ.

Как ранее сообщал ForUm, Государственный департамент США назначил своим специальным представителем по Украине бывшего посла США при НАТО Курта Волкера.