Президент РФ Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты Америки являются полноценными участниками переговорного процесса по Украине. Об этом Путин сказал на пресс-конференции в Москве.
«Соединенные Штаты, по сути, являются полноценными и полноправными участниками процесса урегулирования (ситуации на Донбассе), вне зависимости от того, находятся они в рамках «нормандского формата» или нет. Они очень глубоко вовлечены и в курсе всех происходящих там событий», – сказал Путин, сообщает УНИАН.
При этом он заявил, что не против включения США в «нормандский формат», но такое решение зависит не от РФ.
Как ранее сообщал ForUm, Государственный департамент США назначил своим специальным представителем по Украине бывшего посла США при НАТО Курта Волкера.
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