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Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о внесении предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона Киевскому городскому голове Виталию Кличко.

Как сообщает пресс-служба НАПК, предписание внесено в отношении генерального директора Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города «Киевзеленстрой» Михаила Наконечного.

Установлено, что генеральный директор «Киевзеленстроя», являясь должностным лицом юридического лица публичного права, нарушил требования части первой статьи 36 Закона Украины «О предотвращении коррупции», а именно не передал принадлежащие ему предприятия и корпоративные права – ООО «Киевская свечная фабрика» в управление другому лицу. Назначенный на должность 31 августа 2016 года чиновник должен был в течение 30 дней после назначения сделать это, однако не сделал, чем совершил правонарушение, связанное с коррупцией.

«С целью устранения выявленных нарушений НАПК требует провести по Наконечному служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении его к ответственности», - отмечается в сообщении.

Напомним, предписание НАПК является обязательным к исполнению. За невыполнение этого предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП.

О выполнении предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации должен сообщить в течение десяти рабочих дней со дня его получения. 
ForUm

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