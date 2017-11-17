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Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона Киевскому городскому голове Виталию Кличко. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Речь идет о нарушении требований части первой статьи 36 Закона Украины «О предотвращении коррупции» начальником управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции аппарата исполнительного органа Киевского городского совета Сергеем Красюком, который не передал принадлежащие ему корпоративные права в управление другому лицу в течение 30 дней после назначения на должность.

Так, с целью устранения выявленных нарушений, НАПК требует провести служебное расследование и привлечь виновное лицо к ответственности.

Предписание НАПК является обязательным к исполнению. За невыполнение этого предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП.

О выполнении предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации должен сообщить в течение десяти рабочих дней со дня его получения.

Напомним, в октябре НАПК внесло Кличко предписание в отношении генерального директора Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города «Киевзеленстрой» Михаила Наконечного.

 
ForUm

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