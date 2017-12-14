Судья Мостиского районного суда Львовской области Юрий Белоус закрыл производство о привлечении к административной ответственности председателя фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко и народного депутата от «Батькивщины» Сергея Власенко за ч. 2 ст. 204-1 (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщил адвокат Николай Титаренко, который представлял интересы народных депутатов в суде, такое решение судья вынес вчера, 13 декабря. «Дело закрыто на основании ст. 247 (обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении. – Ред.) Кодекса об административных правонарушениях», - добавил он, сообщает УНИАН.

По словам Титаренко, ст. 247 предусматривает исключительные обстоятельства привлечения к административной ответственности. «Защитой во время судебного заседания отмечалось, что по данной статье есть несколько оснований для прекращения административного производства как такового», - сказал Титаренко.

Также он уточнил, что сторона защиты настаивала на отсутствии в действиях депутатов состава административного правонарушения и истечении сроков привлечения к админответственности.

При этом Титаренко отметил, что пока неизвестно, какой аргумент адвокатов судья принял во внимание, поскольку он огласил лишь результативную часть решения.

Напомним, в сентябре полиция вызвала на допрос Тимошенко и еще 4 депутатов по делу о незаконном пересечении государственной границы в пункте пропуска «Шегини» (Львовская область) бывшим президентом Грузии, лидером партии «Рух нових сил» Михаилом Саакашвили и его сторонниками.

В октябре Государственная пограничная служба Украины передала Тимошенко административный протокол по делу.

С начала ноября она не являлась на суд.