Мостиский районный суд Львовской области отложил рассмотрение административного протокола о незаконном пересечении председателем фракции «Всеукраинское объединение «Батькивщина» в Верховной Раде Юлией Тимошенко государственной границы в пункте пропуска «Шегини» (Львовская область) из-за неявки депутата. Об этом сообщают Українські Новини.

«Отложено рассмотрение дела из-за неявки Тимошенко Юлии Владимировны», - сказал он.

Судебное заседание было назначено на четверг на 12:00.

Кроме того, суд отложил рассмотрение аналогичного протокола в отношении депутата от «Батькивщины» Сергея Власенко.

По словам собеседника агентства, Власенко не явился на судебное заседание, назначенное на 12:30.

Новая дата рассмотрения станет известна позже.

«Я не хочу свое время уделять шутовским шуткам. Какое незаконное пересечение границы? Я дома, в Украине. У меня законный украинский паспорт, мне не надо никакие границы пересекать незаконно. Просто действующий Президент, как и все предыдущие, истощен на креативы, за что меня бросать в тюрьму», - сказала Тимошенко в Верховной Раде.

Так она ответила на вопрос о неявке на заседание Мостиского районного суда Львовской области по рассмотрению административного протокола о незаконном пересечении границы Тимошенко.

По словам Тимошенко, ее задача сейчас – готовиться к реформированию страны без Президента Петра Порошенко.

Напомним, в сентябре полиция вызвала на допрос Тимошенко и еще 4 депутатов по делу о незаконном пересечении государственной границы в пункте пропуска «Шегини» (Львовская область) бывшим президентом Грузии, лидером партии «Рух нових сил» Михаилом Саакашвили и его сторонниками.

В октябре Государственная пограничная служба Украины передала Тимошенко административный протокол по делу.