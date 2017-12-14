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После снятия ограничения на продажу огнестрельного оружия, Канада может продавать Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Об этом в интервью Голосу Америки заявил депутат парламента Канады от Консервативной партии Джеймс Безан.

«После этого постановления правительства Канада может продавать, передавать Украине «Джавелины», -  отметил он.

Канадский парламентарий также высказался в поддержку введения безвизового режима для путешествий украинцев в Канаду, отметив, что это позволило бы оживить  деловые взаимоотношения между странами, способствовало бы мобильности украинской молодежи и общению связанных родственными связями граждан Украины и Канады.

Напомним, Канада сняла ограничение на продажу огнестрельного оружия Украине.
ForUm

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