Государственная пограничная служба Украины передала главе фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлии Тимошенко административный протокол по делу о незаконном пересечении границы 10 сентября 2017 года. Об этом сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян.

«Действительно, вручен административный протокол с подозрением о незаконном пересечении границы гражданкой Тимошенко. В дальнейшем дело будет рассматривать суд, и в случае подтверждения виновности, ей будет угрожать штраф от 3700 грн. Статьей также предусмотрено содержание под арестом сроком до 15 суток», - заявил Слободян, сообщает РБК-Украина.

Напомним, 10 сентября экс-глава Одесской ОГА перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Вместе с Саакашвили границу незаконно пересекли 5 народных депутатов, в том числе Добродомов, и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.