В начале пресс-конференции президента РФ Владимира Путина произошел конфуз.

Выбирая журналиста, который бы задал ему очередной вопрос, он увидел плакат, на котором, как ему показалось, написано «Путин, бай-бай».

Оказалось, что плакат, на который он обратил внимание, держала журналистка из Татарстана. Когда ей дали слово, девушка пояснила, что на самом деле на плакате написано «Путин бабай», сообщают Vesti.ru.

«Не «бай-бай», а бабай», — сказала девушка под гул в зале, пояснив, что на татарском языке это значит «дедушка».

Путин на это пошутил, что «к старости глазами слаб стал».