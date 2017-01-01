Вечером, 31 декабря, в одном из сел Васильковского района местный житель напал на народного депутата Сергея Пашинского, который защищаясь, применил огнестрельное оружие. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Также данную информацию подтвердил сам Пашинский на своей странице в Facebook.

Отмечается, что народный депутат около 17 часов возвращался домой. В одном из сел Васильковщины автомобиль нардепа свернул на неосвещенную часть дороги, посреди которой стоял микроавтобус без габаритных огней и водитель едва смог избежать столкновения.

Депутат вышел из салона автомобиля, чтобы выяснить, в чем дело. На замечания и просьбы переставить машину, один из двух неизвестных мужчин в состоянии алкогольного опьянения начал двигаться со стеклянной бутылкой и угрозами убийства. Нардеп из собственного оружия сделал предупредительный выстрел в воздух, но это не остановило хулигана - он бутылкой ударил по голове и сбил с ног депутата. Уже лежа на земле, депутат выстрелил в ногу нападающему.



После чего народный депутат предоставил раненому неотложную медицинскую помощь, вызвал скорую и наряд полиции. 38-летнему жителю Васильковщины оказана медицинская помощь.



Сейчас все участники происшествия установлены, полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.