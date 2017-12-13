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Национальный банк Украины сохранил требование относительно обязательной продажи поступлений в Украину в иностранной валюте в пользу юридических лиц на уровне 50%, до которого она была снижена в апреле этого года, сообщает пресс-служба НБУ.

Данное решение утверждено постановлением Правления НБУ № 129 от 13 декабря, которое вступает в силу с 14 декабря и будет действовать по 13 июня 2018 года включительно.

«Правление НБУ считает необходимым оставить требование без изменений, поскольку сейчас оно является эффективным инструментом обеспечения ритмичности поступлений иностранной валюты на межбанковский валютный рынок и, соответственно, важным для стабильности на валютном рынке», – говорится в сообщении.

По данным регулятора, по-прежнему уполномоченный банк должен предварительно зачислять поступления в инвалюте, на которые распространяется требование, на отдельный счет «Распределительные счета субъектов хозяйствования». На следующий день после зачисления этих средств на распределительный счет банк должен осуществить их обязательную продажу без поручения клиента.

В то же время расширен перечень операций бизнеса, поступления по которым не являются обязательными к продаже. Отныне требование не будет распространяться на переводы, которые были осуществлены банком за счет собственных (не купленных) средств клиента, которые возвращаются иностранным банком.

По-прежнему инвалюта, которая была куплена и возвращена, может быть использована клиентом в течение семи дней после дня их перечисления уполномоченным банком. На восьмой день после дня перечисления такие поступления подлежат обязательной продаже, при условии, если не превышен 10-дневный срок использования резидентом купленной иностранной валюты, как это предусмотрено соответствующим нормативно-правовым актом Национального банка Украины.

Напомним, с 5 апреля 2017 года Национальный банк Украины увеличил лимит продажи наличной валюты населению с 12 тысяч до 150 тысяч гривен, сообщает пресс-служба НБУ.
ForUm

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