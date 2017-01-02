Вячеслав Химикус, подозреваемый в нападении на народного депутата от «Народного фронта» Сергея Пашинского, в ходе которого тот применил огнестрельное оружие, изложил свою версию произошедшего предновогоднего вечера.

Химикус рассказал ТСН, что в тот вечер он действительно был пьян и шел домой пешком, когда незнакомый ему водитель заглохшего автомобиля попросил помочь оттолкать авто на обочину, сообщает Радио Свобода.

Вячеслав утверждает, что пока они толкали, машина Пашинского остановилась рядом, он вышел с пистолетом и приставил его вплотную с возгласом «Всем стоять!». «Ну, у меня в руке бутылка была, я его сразу и ударил», - рассказал Вячеслав с больничной койки, где он находится после операции, которую ему сделали после ранения.

Он также утверждает, что предупредительного выстрела, о котором заявлял народный депутат, не было. По словам мужчины, если бы он не ударил Пашинского, пуля была бы у него не в бедре, а в груди.

В то же время Пашинский вновь заявил в «Фейсбуке», что показания свидетелей и осмотр места событий подтверждают, что он сделал предупредительный выстрел вверх, а уже второй, после удара бутылкой, - в ногу нападающему.

Напомним, по версии полиции, вечером, 31 декабря, в одном из сел Васильковского района местный житель напал на народного депутата Сергея Пашинского, который защищаясь, применил огнестрельное оружие.