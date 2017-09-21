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Генеральная прокуратура вернула депутату Верховной Рады Сергею Пашинскому («Народный фронт») изъятый пистолет, из которого он стрелял в Вячеслава Химикуса.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.

«В соответствии с требованиям Уголовного процессуального кодекса Пашинскому С.В. возвращен принадлежащий ему пистолет «Глок», который изымался на время досудебного расследования», - сказано в нем.

Пистолет возвращен в связи с тем, что уголовное производство против депутата было закрыто 26 июля.

Как сообщал ForUm, вечером 31 декабря в одном из сел Васильковского района Киевской области между местным жителем Вячеславом Химикусом и народным депутатом Сергеем Пашинским произошел инцидент, в ходе которого нардеп применил огнестрельное оружие. 

В свою очередь Химикус заявил, что народный депутат открыл огонь без предупредительного выстрела вверх.

Позже Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство о стрельбе депутата Пашинского.
ForUm

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