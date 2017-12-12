также в разделеОбщество
«Миротворец» собрал данные на почти 2500 боевиков «ДНР» 18
Экс-лидера одесского «Правого сектора» подозревают в сбыте наркотиков 19
Конституционный суд снова не смог избрать председателя 21
Суд разрешил задержать Дыминского 24
Наливайченко оштрафовали за «прорыв Саакашавили» 27
НАБУ задержало 4 человек в деле хищения средств Госинвестпроекта 30
Порошенко продлил соглашение с Нидерландами о расследовании катастрофы МН17 23
Трудности обмена: Кучма говорит, что многие отказываются возвращаться в ОРДЛО 147
Иудеи всего мира отмечают Хануку 58
Джемилев: Эрдоган обменял Чийгоза и Умерова на двух бандитов 53
Дыминскому сообщили о подозрении 101
ГПУ направила САП замечания по подозрению Довгому 23
Контрабандист, предлагавший сотруднику НАБУ $800 тысяч, вышел под залог 27
Украинские радиостанции перевыполняют квоты на украинские песни 21
Украина направила в МУС новые данные о нарушениях в Крыму 32
Дело торнадовца, забившего до смерти сокарменика, направлено в суд 36
Саакашвили вызвали на допрос в ГПУ 56
Прокурор: РФ искореняет проукраинское население Крыма 101

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2018 год, в котором предусматрено выделение 350 млн долларов для оказания помощи Украине.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что ГПУ объявила о подозрении еще одному человеку из России, который проходит по делу Саакашвили. Также Луценко заявил о давлении на него в связи с делом против лидера «Руху нових сил».

Генпрокуратура обжалует решение суда в отношении меры пресечения Михаилу Саакашвили, согласно которому его отпустили на свободу на время расследования. Он 18 декабря вызван на допрос в ГПУ в качестве подозреваемого.

На газовом хабе в австрийском Баумгартене прогремел взрыв.  

Министерство юстиции планировало подать до 19 декабря иск в Европейский суд по правам человека против «Роснефти», относительно причинения ущерба украинскому государству, но такая инициатива под угрозой из-за проведенного обыска НАБУ, заявили в Минюсте.

Российским спортсменам разрешили выступить на Олимпиаде-2018  в нейтральном статусе.

На столичных Русановских садах произошел масштабный пожар.

Похищения людей, пытки, убийства и депортации, которые устраивает оккупационная власть в Крыму, влекут за собой колонизацию полуострова Россией и искоренение проукраинского населения, заявил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов.

Генеральный прокурор Юрий Луценко инициирует введение обязательства подачи электронных деклараций негласными агентами Национального антикоррупционного бюро.

Министерство образования и науки Украины предлагает три модели имплементации языковой нормы закона «Об образовании».

В Украине завершилась призывная кампания «Осень-2017», особенностью которой является дополнительный призыв граждан на срочную военную службу в ряды Вооруженных сил Украины.

Конституционный суд в очередной раз не смог избрать председателя. 

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и дал разрешение на задержание Петра Дыминского и доставку его в суд для избрания меры пресечения – содержание под стражей.

Многие люди, которых запрашивают боевики «Л/ДНР» в обмен на удерживаемых ими украинских пленных, отказываются возвращаться на оккупированные территории, заявил второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма

Бизнесмен Вадим Альперин, подозреваемый в даче 800 тыс. долларов взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), вышел из-под стражи после внесения за него залога в размере 21 млн гривен.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели ряд обысков, по результатам которых задержали четырех человек, вероятно задействованных в коррупционной схеме по хищению средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и ГП «Государственная инвестиционная компания» в сумме 259,2 млн грн.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги