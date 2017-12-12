Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2018 год, в котором предусматрено выделение 350 млн долларов для оказания помощи Украине.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что ГПУ объявила о подозрении еще одному человеку из России, который проходит по делу Саакашвили. Также Луценко заявил о давлении на него в связи с делом против лидера «Руху нових сил».

Генпрокуратура обжалует решение суда в отношении меры пресечения Михаилу Саакашвили, согласно которому его отпустили на свободу на время расследования. Он 18 декабря вызван на допрос в ГПУ в качестве подозреваемого.

На газовом хабе в австрийском Баумгартене прогремел взрыв.

Министерство юстиции планировало подать до 19 декабря иск в Европейский суд по правам человека против «Роснефти», относительно причинения ущерба украинскому государству, но такая инициатива под угрозой из-за проведенного обыска НАБУ, заявили в Минюсте.

Российским спортсменам разрешили выступить на Олимпиаде-2018 в нейтральном статусе.

На столичных Русановских садах произошел масштабный пожар.

Похищения людей, пытки, убийства и депортации, которые устраивает оккупационная власть в Крыму, влекут за собой колонизацию полуострова Россией и искоренение проукраинского населения, заявил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов.

Генеральный прокурор Юрий Луценко инициирует введение обязательства подачи электронных деклараций негласными агентами Национального антикоррупционного бюро.

Министерство образования и науки Украины предлагает три модели имплементации языковой нормы закона «Об образовании».

В Украине завершилась призывная кампания «Осень-2017», особенностью которой является дополнительный призыв граждан на срочную военную службу в ряды Вооруженных сил Украины.

Конституционный суд в очередной раз не смог избрать председателя.

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и дал разрешение на задержание Петра Дыминского и доставку его в суд для избрания меры пресечения – содержание под стражей.

Многие люди, которых запрашивают боевики «Л/ДНР» в обмен на удерживаемых ими украинских пленных, отказываются возвращаться на оккупированные территории, заявил второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма

Бизнесмен Вадим Альперин, подозреваемый в даче 800 тыс. долларов взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), вышел из-под стражи после внесения за него залога в размере 21 млн гривен.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели ряд обысков, по результатам которых задержали четырех человек, вероятно задействованных в коррупционной схеме по хищению средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и ГП «Государственная инвестиционная компания» в сумме 259,2 млн грн.