Прокуратура Автономной Республики Крым осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения правил экологической безопасности (ст. 236 УК Украины) субъектами хозяйственной деятельности при строительстве транспортного перехода к полуострову Крым через Керченский пролив, повлекшее тяжкие последствия природной окружающей среде. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По предоставленной прокуратуре информации специалистов, масштабные работы могут превратить Азовское море в Черноморский залив. Резкое изменение химического состава воды приведет к гибели многих живых организмов, в том числе, дельфинов, которые занесены в Красную книгу.

«Следовательно, строительство моста в проливе может привести к региональной экологической катастрофе», - подчеркнули в прокуратуре.

В нарушение требований Водного кодекса Украины и норм международного права, строится объект, который вызывает серьезную опасность экологии Черного и Азовского морей: загрязнение, нарушение естественного воспроизводства водных биоресурсов и их уничтожение.

Кроме этого, возведение гидротехнического сооружения повлияет на ухудшение транспортных условий пролива, а также возникнет риск прохода транспорта между опорами.

По информации Института водных проблем и мелиорации НАН Украины, ориентировочные убытки, причиненные окружающей среде Черного и Азовского морей при строительстве Керченского моста, при необходимости крепления морских берегов, составят не менее 10 млрд грн.

Досудебное расследование продолжается.