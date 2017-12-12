Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что возглавляемое им ведомство объявило о подозрении еще одному человеку из России, который проходит по делу бывшего президента Грузии и лидера «Руху новых сил» Михаила Саакашвили. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова».
«Два человека, которые сотрудничали с нами во время фиксации и передачи сотен тысяч долларов и евро Севериону Донгадзе, который является помощником Саакашвили в реализации акций, и дальше сотрудничают с нами. Еще один человек из России, который фиксировался на пленках, получил от нас заочное подозрение так же, как и Курченко», - сказал генпрокурор, сообщает 112 Украина.
Также во время эфира Луценко отверг версию о том, что якобы один из агентов СБУ, который помогал получить записи разговоров Саакашвили с Курченко, остался в России, вследствие чего ведомство потеряло часть доказательств.
Напомним, 8 декабря вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.
Его поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.
Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).
В связи с арестом Саакшвили объявил голодовку.
11 декабря Печерский районный суд города Киева отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили.
ГПУ намерена обжаловать это решение суда.
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