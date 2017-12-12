Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что возглавляемое им ведомство объявило о подозрении еще одному человеку из России, который проходит по делу бывшего президента Грузии и лидера «Руху новых сил» Михаила Саакашвили. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова».

«Два человека, которые сотрудничали с нами во время фиксации и передачи сотен тысяч долларов и евро Севериону Донгадзе, который является помощником Саакашвили в реализации акций, и дальше сотрудничают с нами. Еще один человек из России, который фиксировался на пленках, получил от нас заочное подозрение так же, как и Курченко», - сказал генпрокурор, сообщает 112 Украина.

Также во время эфира Луценко отверг версию о том, что якобы один из агентов СБУ, который помогал получить записи разговоров Саакашвили с Курченко, остался в России, вследствие чего ведомство потеряло часть доказательств.

Напомним, 8 декабря вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.

Его поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.

Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

В связи с арестом Саакшвили объявил голодовку.

11 декабря Печерский районный суд города Киева отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили.

ГПУ намерена обжаловать это решение суда.