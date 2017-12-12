Министерство юстиции планировало подать до 19 декабря иск в Европейский суд по правам человека против «Роснефти», относительно причинения ущерба украинскому государству, но такая инициатива под угрозой из-за проведенного обыска НАБУ.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко в эфире программы Свобода Слова на ICTV.

«Министерство юстиции и офис уполномоченного готовили иск против российской компании «Роснефть» на 700 млн грн ущерба, причиненного государству Украина незаконным захватом имущества этой компанией и ее аффилированными структурами в Украине… Таким предписанием ставятся под угрозу наши дела против России, речь идет о том, что таким предписанием, которым судья постановил, что изъять документы необходимо до 15 декабря, а мы собирались подать иск против Роснефти до 19 декабря, фактически подрывается возможность иска против российской компании», – сказал он.

Петренко рассказал, что обыск проводился в офисе правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ, где находятся материалы касательно исков Украины против России, на которые самими ЕСПЧ наложен гриф «секретно».

«Среди огромного количества пунктов того, что судья хочет изъять из этого офиса, есть один пункт: извлечение оригиналов документов, а именно, заявлений и материалов дел, которые находятся на рассмотрении в ЕСПЧ, где одной из сторон выступало государство Украина за период с 1 января 2013 года по настоящее время», – сказал министр.

Он добавил, что предписание об изъятии документов сейчас находится в Минюсте на исполнении.

Напомним, 9 декабря в Министерство юстиции пришли с обысками детективы НАБУ. По версии Минюста, ворвавшись в помещение, они забрали ключи у уборщицы и переместились в кабинеты сотрудников. После того как часть из них пришла на работу, детективы покинули здание Министерства, не пояснив причин обысков. Помимо помещений Министерства, также проводились в доме одной из его сотрудниц – руководительницы Секретариата правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ. В связи с обысками Минюст обратился к генпрокурору Луценко.

В НАБУ объяснили оперативность обысков в Минюсте необходимостью сохранения доказательств, так как документы пытались уничтожить. Кроме того, служебные документы, которые должны быть предоставлены НАБУ во исполнение постановления суда, оказались дома у сотрудника Минюста.

По факту обысков ГПУ начала уголовное производство.