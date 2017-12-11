Экс-президент Грузии, лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили заявляет, что не имеет президентских амбиций и шутит, что после выхода из здания Печерского районного суда города Киева первым делом планирует поесть. Об этом он сказал в комментарии журналистам после завершения заседания суда, который отказался избрать для него меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Отвечая на вопрос о его дальнейших действий, Саакашвили отметил, что планирует «делать то, что я делал всегда». «Консолидироваться с другими политическими силами... Нам не нужна конфронтация, нам не нужны нападения на кого-то, точно нам не нужен какой-то переворот. Нам надо дожать их, чтобы они приняли все необходимые законы, и готовиться к конституционной, спокойной, но очень важной и необходимой смене власти в Украине», - сообщил он.

На уточнение, что именно Саакашвили имеет в виду: перевыборы или его участие в выборах, он высказал мнение, что «надо изменить систему». «Надо, чтобы коррупция и узурпация власти закончилась», - добавил он, сообщает УНИАН.

В то же время, на вопрос, имеет ли он президентские амбиции, Саакашвили сказал: «Нет у меня, нет никаких президентских...».

Что касается своих дальнейших шагов после выхода из суда, Саакашвили шутя отметил, что уже 5-й день голодает, поэтому его цель в настоящее время - поесть. «Я шучу, на самом деле. Есть быстро нельзя. Я до завтра дождусь», - сказал он.

Напомним, Печерский районный суд города Киева отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили.

В пятницу, 8 декабря, вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.

Его поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.

Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

В связи с арестом Саакшвили объявил голодовку.