Российский суд на 2 месяца продлил срок содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом в Twitter сообщил его адвокат Марк Фейгин.

«Роману Сущенко продлен срок содержания под стражей на два месяца, до 30.11.2017 года. Защита будет обжаловать решение», – написал он.

Напомним, Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.