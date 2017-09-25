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Российский суд на 2 месяца продлил срок содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом в Twitter сообщил его адвокат Марк Фейгин.

«Роману Сущенко продлен срок содержания под стражей на два месяца, до 30.11.2017 года. Защита будет обжаловать решение», – написал он. 

Напомним, Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже. 

 

 
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