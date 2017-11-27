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Мосгорсуд продлил арест украинскому журналисту Роману Сущенко еще на два месяца - до 13 января 2018 года.  

Заседание по делу, как и все предыдущие, прошло в закрытом режиме, передает УНИАН.

Украинских журналистов и консула пустили в зал заседания только на оглашение вердикта. «Продлить срок содержания под стражей Сущенко Романа Владимировича на два месяца – всего до 16 месяцев, до 13 января 2018 года», - зачитал решение судья Суворов.

После его оглашения адвокат Марк Фейгин уточнил, что судья оговорился и в судебном постановлении указано 30 января. Сам Сущенко успел заявить в зале суда, что на его адвоката Фейгина оказывается давление, чтобы лишить его защиты в российский судах.

Кроме этого, он передал привет семье и подчеркнул, что у него «все нормально».

Напомним, Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже. 

25 сентября российский суд на 2 месяца продлил Сущенко срок содержания под стражей.

По информации защиты, ФСБ РФ завершила расследование Сущенко.

 
ForUm

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